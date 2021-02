Aus einer Hotel-Dynastie zur Unternehmerin zur Podcasterin: Paris Hilton ist einer der Stars einer Millennial-Generation, die langsam ins Alter kommt. Aber sie hat noch große Ziele.

New York (dpa) - Wenn man nach Menschen googelt, die grundlos berühmt sind, kommen ganz oben Fotos von Paris Hilton. Als farblose und vom Schicksal geküsste 08/15-Blondine bezeichnen sie ihre Kritiker, für ihre Fans aber verkörpert das ehemalige "It-Girl" das Leben in Schönheit, Geld und Glamour.

Nur ewige Jugend ist auch für sie unerreichbar: An diesem Mittwoch (17.2.) feiert Paris Hilton ihren 40. Geburtstag.

Wer als 20- oder 30-something jetzt aber glaubt, im Leben von Instagram- und Reality-Show-Größen sei mit 40 langsam die Luft raus, macht sich keine Vorstellung von Hiltons Plänen fürs nächste Lebensjahrzehnt: Sie startet nicht nur ihren neuen Podcast "This is Paris", sondern will auch Zwillinge bekommen und obendrein ihren Partner Carter Reum heiraten.

Die Grundlage für ein öffentliches Leben bekam Hilton dabei in die Wiege gelegt. Als Urgroßtochter von Hotel-Magnat Conrad Hilton startete sie am 17. Februar 1981 mit allen Privilegien in ihr Leben, das sie zunächst in Beverly Hills verbrachte.

In der Schickeria Hollywoods nahm sie wie viele Mitglieder ihrer einflussreichen Familie die Rolle einer schillernden Gestalt des Nachtlebens ein - übertraf ihre Verwandten aber schon als Teenager. Paris Hilton wurde zum angesagtesten sogenannten "It-Girl" ihrer Zeit, einer Frau, die sich per Definition vor allem durch ihr häufiges Erscheinen in der Öffentlichkeit und ihre Attraktivität auszeichnet. Hilton wurde das Musterbeispiel einer Boulevard-Größe, die berühmt fürs Berühmtsein wurde.

Für internationales Aufsehen sorgten Anfang der 2000er Jahre dann Aufnahmen Hiltons beim Sex mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon, der diese ohne ihre Einwilligung veröffentlichte. "Es war wie eine Vergewaltigung", sagt Hilton dazu einmal in einer Dokumentation. "Es fühlte sich an, als hätte ich einen Teil meiner Seele verloren." Sie habe in einigen Momenten sterben wollen und empfand die Situation, als habe man ihr alles weggenommen. Zuletzt erhob Hilton auch mehrmals schwere Anschuldigungen des Missbrauchs gegen ihre alte Schule im US-Bundesstaat Utah.

Im gleichen Zeitraum ging Hiltons Real-Life-Serie "The Simple Life" durch die Decke, in der die damals Anfang 20-Jährige zusammen mit TV-Partnerin Nicole Richie dabei gefilmt wurden, wie sie vermeintlich niedere Arbeiten wie zum Beispiel auf dem Bauernhof oder im Fast-Food-Restaurant ausübte. Auf der It-Girl-Karriereleiter folgten Bücher, Musik, DJ-Auftritte und zahlreiche Beteiligungen an Unternehmen und Mode-Produktlinien.

"Ihre Fähigkeit, ihren Fans Produkte zu empfehlen, an die sie glaubt, ist nahezu konkurrenzlos", sagte zuletzt Conal Byrne vom großen Radionetzwerk "iHeart", mit dem Hilton nun ihren ersten Podcast produziert. Der startet am 22. Februar und ist nach dem Geschmack von Hilton unter anderem in Kategorien wie "That’s Hot" für Produkte oder "Loves It" für Kultur-Empfehlungen eingeteilt.

Damit nicht genug: Auch bei der Planung des Nachwuchses wird nichts dem Zufall überlassen. "Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation (künstlichen Befruchtung) begonnen", erzählte Hilton neulich über den Plan mit ihrem Partner, Geschäftsmann Carter Reum. Sie habe bereits mehrere Eizellenentnahmen hinter sich.

Das sei der Weg, bei dem sie sicher sein könne, dass sie Zwillinge bekomme - ein Junge und ein Mädchen, sagte Hilton. Eine Hochzeit mit Reum ist dabei auch schon in Planung: Hilton sagte, sie sei aufgeregt, "einfach den nächsten Schritt in meinem Leben zu machen und endlich ein richtiges Leben zu haben".

