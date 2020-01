Stefanie Giesinger auf der Fashion Week in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa Jörg Carstensen

Stefanie Giesinger hat ein hartes Jahr hinter sich, in dem die Freude mehr und mehr auf der Strecke blieb. Das will sie 2020 unbedingt ändern.

Berlin (dpa) - Model Stefanie Giesinger (23) will sich in diesem Jahr mehr Zeit für sich selbst nehmen. "Meine Vorsätze sind: Glücklicher sein. Mehr Sachen zu machen, worauf ich wirklich Lust habe. Und auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur auf der Berliner Modewoche.

Sie habe Lust, einfach mal einen Tag auf der Couch rumzuliegen, mit ihren Freunden in einem Café zu sitzen oder feiern zu gehen. "Das ist echt auf der Strecke geblieben letztes Jahr. Und das muss jetzt nachgeholt werden", sagte Giesinger am Montagabend.

Sie hatte 2014 die TV-Castingshow "Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum gewonnen. Auch im vergangenen Jahr habe sie sehr viel erleben dürfen, sagte Giesinger. 2019 sei aber auch ein hartes Jahr gewesen. Ähnlich hatte sie sich vor Kurzem in einem Instagram-Video geäußert. Sie habe in dem Jahr aber auch viel gelernt.

Stefanie Giesinger bei Instagram