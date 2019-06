Auf Instagram zeigt er bereits seine Fotos, jetzt will Thomas Kretschmann seine Arbeiten in einer Ausstellung präsentieren. Es sei mehr als ein Hobby, meint der Schauspieler.

Berlin (dpa) - Schauspieler Thomas Kretschmann ("Stalingrad") bereitet gerade seine erste eigene Foto-Ausstellung vor.

Am Rande der Premiere des Kinofilms "Traumfabrik" am Montagabend in Berlin sagte er: "Ich plane aktuell meine erste eigene Ausstellung. Auf Instagram kann man meine Arbeit als Fotograf ja bereits verfolgen." Nun soll sie durch eine Ausstellung ergänzt werden, denn das Fotografieren sei für ihn längst mehr als ein Hobby. "Inzwischen fotografiere ich mehr als dass ich schauspielere", sagte der 56-Jährige.

Er mache das aber nicht aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus. "Ich habe ja schon einen tollen Beruf. Das Gute am Fotografieren ist jedoch: Ich mache alles zu meinen Bedingungen, bin niemandem etwas schuldig. Jedes Foto ist für mich, ist meins. Ich entscheide, wie es mir passt."

Kretschmann wurde in Dessau geboren und hat bereits in mehreren Hollywood-Filmen mitgespielt, inzwischen lebt er in Los Angeles.