Gillian Anderson soll in "The Crown" Ex-Premierministerin Margaret Thatcher spielen. Foto: Isabel Infantes Isabel Infantes

Ex-Premierministerin Margaret Thtacher galt als "eiserne Lady". Eine Herausforderung für jede Schauspielerin.

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Gillian Anderson (50, "Akte X") soll in der vierten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" Margaret Thatcher verkörpern.

Wie die britische "Sunday Times" und das US-Filmportal "Deadline" am Sonntag berichteten, tritt sie mit der Rolle der "Eisernen Lady" in die Fußstapfen von Meryl Streep und Greta Scacchi, die Thatcher 2011 und 2002 dargestellt hatten.

Das Geschichtsdrama "The Crown" zeigt das Leben von Queen Elizabeth II. Laut Sunday Times soll die dritte Staffel der Serie in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit sei nach Staffel zwei allerdings die Besetzung der Serie ausgetauscht worden. Die vierte Staffel werde in den späten 1970er und 1980er Jahren spielen - Thatcher hatte zwischen 1979 und 1990 als erste Frau das Amt der britischen Premierministerin inne.

Aktuell ist Anderson in der Netflix-Serie "Sex Education" zu sehen. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Agent Dana Scully, die sie 1993 bis 2002 in der US-Serie "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" verkörperte.

