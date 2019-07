Sommer, Hitze, Festspielzeit: In Bayreuth starten die Richard-Wagner-Festspiele - mit einem neuen "Tannhäuser" und traditionell fast unzumutbaren Temperaturen.

Bayreuth (dpa) - Die Frauen in luftigen Abendkleidern, die Männer tapfer mit schwarzem Smoking und Fliege - zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele am Donnerstag war trotz großer Hitze zumindest bei der Kleiderordnung alles beim Alten.

"Wenn die Oper gut ist, spürt man weder Hitze noch Kälte", sagte Schauspielerin Michaela May, die im eleganten Goldkleid in praller Sonne über den roten Teppich lief.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erschien diesmal in einem grün-changierenden Kostüm mit langem Rock und Oberteil mit Dreiviertelärmeln.

Merkels Ehemann Joachim Sauer war nicht dabei. Stattdessen erschien die Kanzlerin mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Ich bin heute zuständig für meine Frau und für die Kanzlerin", scherzte Söder, der Merkel über den roten Teppich begleitet hatte.

Unter den Gästen waren auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit seiner Gattin Soyeon Kim, die Schauspieler Harald Krassnitzer und Udo Wachtveitl sowie zahlreiche Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesdigitalministerin Dorothee Bär (CSU) - in extravaganten, hochhackigen Silberpumps zur roten Abendrobe.

Und was machte die Maus in Bayreuth? Der Grund: Dreharbeiten. "Wir sind halt hier, weil wir für 'Die Sendung mit der Maus' einen Film gemacht haben, wie so eine Aufführung in Bayreuth gemacht wird", sagte Moderator Armin Maiwald, als er die Figur aus der bekannten Kinderwissenssendung des Westdeutschen Rundfunks zum Festspielhaus führte - Hand in Pfote.

In dem orangefarbenen, plüschigen Mäusekostüm steckte eine Frau, die einiges aushalten musste - brannte die Sonne doch nur so vom Himmel. Wie viel Grad wohl unter dem Kostüm herrschen? "45, 50 Grad hat's bestimmt", mutmaßte Maiwald. Die Maus selbst wollte dazu nichts sagen, würde sie doch sonst aus der Rolle fallen. "Unsere Maus ist immer stumm, wird sie immer bleiben", so der Moderator.