Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez wird am 24. Juli 50 Jahre alt und will ihren runden Geburtstag groß feiern - mit einer Tour durch die USA

Los Angeles (dpa)- US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (49, "Manhattan Queen"") will im Juli ihren 50. Geburtstag groß feiern - mit einer "Partytour". Das sagte sie in der US-TV-Show von Moderatorin Ellen DeGeneres, die am Mittwoch (13. Februar) ausgestrahlt wird.

"Diesen Sommer werde ich feiern. Mein Geburtstag ist im Juli und ich habe entschieden, dass ich etwas Großes machen muss, denn es ist ein großer Geburtstag. Ich werde auf US-Tour gehen, die ich "It's My Party" nenne. Es ist meine Partytour!"

Geplant seien 25 bis 28 Shows im Juni und Juli, so die Sängerin, die am 11. Februar mit Michelle Obama, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith und Alicia Keys bei der 61. Grammy-Verleihung in Los Angeles auf der Bühne stand. Am 24. Juli wird sie 50 Jahre alt.

