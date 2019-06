Amsterdam (dpa) - Der niederländische Dirigent Bernard Haitink hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. Er werde am 6. September im schweizerischen Luzern sein letztes Konzert geben, sagte der 90-Jährige der niederländischen Zeitung "De Volkskrant" am Mittwoch.

An diesem Samstag wird der Niederländer zum letztenmal im Amsterdamer Concertgebouw dirigieren, wo er 27 Jahre lang Chefdirigent war.

Bereits Anfang des Jahres hatte er anlässlich seines 90. Geburtstages angekündigt, er wolle ein Sabbat-Jahr nehmen. "Ich bin 90", sagte er jetzt "De Volkskrant". "Wenn ich sage, dass ich ein Sabbatical nehme, dann ist das, weil ich nicht sagen will: ich höre auf. Ich habe keine Lust zu all den offiziellen Abschiedssachen, aber es ist eine Tatsache, dass ich nicht mehr dirigieren werde." Der Abschied schmerze auch, sagte er, aber die Gefühle behalte er für sich. "Wenn ich eine Träne vergieße, dann tu ich das privat."

Haitink dirigierte die führenden Orchester der Welt. Nach seinem Abschied aus Amsterdam 1988 leitete er 14 Jahre lang die Royal Opera in London. Er war musikalischer Leiter des Opernfestivals in Glyndebourne, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra, der Staatskapelle Dresden und des Chicago Symphony Orchestra. Er ist Ehrenmitglied der Berliner Philharmoniker und des Chamber Orchestra of Europe.

