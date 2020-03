Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Kulturauftrag. Etliche Konzerte sollen nun im Stream oder Fernsehen laufen.

Berlin (dpa) - Während der Schließung von Museen, Theatern und Opernhäusern zur Eindämmung des Coronavirus will der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) möglichst viele Kulturangebote im Fernsehen und im Internet zeigen. So laufe die "Carmen"-Inszenierung aus der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim am Pult am Samstag um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen.

Am Sonntag folgen um 22.20 Uhr die Berliner Philharmoniker mit ihrem früheren Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Das Konzert war am Donnerstag vor leeren Rängen aufgezeichnet worden. Wenn möglich werde der RBB auch Live-Konzerte im Radio anbieten. Alle Aufführungen sollen im Live-Stream möglichst zu den ursprünglich geplanten Zeiten angeboten werden. In Berlin sollen alle Theater und Opern bis mindestens 19. April geschlossen bleiben.

Für die Online-Angebote sind virtuelle Rundgänge durch einige der wichtigsten Museen und Ausstellungen der Region geplant.

RBB