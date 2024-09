Verletzung schockt Eintracht Hohenwarthe im Nachholspiel in Gehrden

Der Aufsteiger in die Kreisoberliga verpasste bei der knappen 2:3 (0:0)-Niederlage nicht nur den ersten Saisonsieg, er verlor mit Christoph Luca Hamel auch seinen zweifachen Torschützen. Der 22-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in die Helios Klinik Zerbst gebracht, die Partie für 15 Minuten unterbrochen. Was ist geschehen?