Die Firma Strehlow aus Magdeburg ist Komplettanbieter am Gesundheitsmarkt.Christoph Strehlow ist Prokurist. Foto: Andreas Lander

Firma Strehlow aus Magdeburg betreibt Sanitäshäuser

Magdeburg l Die Volksstimme fragt in loser Folge Betroffene, wie sich die Corona-Krise auf ihre Arbeit auswirkt. Das Gespräch führte Massimo Rogacki mit Christoph Strehlow, Prokurist der Magdeburger Firma Strehlow.

Volksstimme: Wie geht es Ihnen?

Christoph Strehlow: Wir hatten in den vergangenen Wochen natürlich auch mit Einschränkungen in unseren 24 Filialen zu kämpfen. Einige mussten wir aufgrund geringerer Nachfrage zeitweise schließen, Öffnungszeiten reduzieren. Mitarbeiter waren in Kurzarbeit.

Hat sich die Lage nun wieder etwas normalisiert?

Es kehrt mehr und mehr Normalität ein. Wobei wir bei Kunden im häuslichen Umfeld und in den Kliniken - auch dort sind wir tätig - nun selbstverständlich mit erhöhten Hygiene-Anforderungen umgehen müssen. Für unser Fachpersonal sind solche Ausnahmesituationen aber auch gelebte Praxis. Wir kennen Situtionen, in denen etwa aufgrund von Keimen verschärfte Hygienekonzepte berücksichtigt werden müssen. Man kann sagen: Wir sind krisenerprobt.

Zeitweise waren Schutzartikel und Desinfektionsmittel knapp. Können Sie die Nachfrage jwieder bedienen?

Wir konnten die Nachfrage nach Produkten länger bedienen als andere, weil wir zu Beginn des Jahres auf Vorrat eingekauft hatten. Aber es gab auch bei uns an einem bestimmten Punkt Engpässe. Für unsere Mitarbeiter produzieren wir unterdessen in einer kleinen Manufaktur eigene Masken.

Können Sie der Krise etwas Positives abgewinnen?

Wir haben die Situation genutzt, Prozesse zu optimieren. Die Manufaktur ist nur ein Beispiel. Wir haben die Strukturen geschaffen, dass jetzt auch Online-Rezepte über unsere Homepage eingereicht werden können. Dieser Service wird gut angenommen. Derzeit arbeiten wir intensiv am Thema Videoberatung. Und eines muss ich herausstellen: Es war sensationell, wie unsere Mitarbeiter mit der Situation umgegangen sind. Viele mussten unter großem Aufwand die Kinderbetreuung regeln, es gab Kurzarbeit. Wir sind in dieser Zeit als Team noch näher zusammengerückt.