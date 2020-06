Wegen der Corona-Krise hat der Betreiber des Milde-Hotels im März entschieden, dieses zeitweise zu schließen. Am 13 Juli öffnet es wieder.

Kalbe l Nach mehr als dreimonatiger Schließzeit wird das Kalbenser Milde-Hotel am Montag, 13. Juli, wieder für Gäste öffnen. Dies teilte gestern Anne Haase von der Tourist-Information in Kalbe mit. Im Vorfeld werde es eine Begehung geben, bei der die Umsetzung der Hygiene- und Reinigungskonzepte in Augenschein genommen werde. Bis dahin werde das Land Sachsen-Anhalt auch die siebente Verordnung herausbringen, so Haase – die sechste Verordnung ist bis zum 1. Juli in Kraft – dann werde bekannt sein, ob weitere Lockerungen möglich sind.

Aufgrund der Corona-Krise entschied sich der Betreiber des Milde-Hotels im März dazu, dieses zeitweise zu schließen (Volksstimme berichtete), nachdem das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt dazu aussprach, Hotels für Touristen zu schließen. Nur noch Reisen aus familiären, gewerblichen und beruflichen Gründen waren erlaubt. „Unser Hotel ist sowohl auf die Beherbergung von Touristen als auch von Geschäftsreisenden ausgerichtet. Für uns war sehr schnell klar, dass mit dem ministerialen Erlass und dem damit verbundenen Verbot touristischer Reisen auch das allgemeine Geschäftsleben in der Altmark zum Erliegen kommen wird“, äußerte damals Hotel-Betreiber André Schultheis. In Abstimmung mit den Vertragspartnern entschloss er sich zur vorübergehenden Schließung.

Altmark-Portal informiert Touristen

Neben der Möglichkeit im Milde-Hotel ab kommenden Monat wieder übernachten zu können, weist Anne Haase auch auf das neue Altmark-Portal unter: www.altmark.de des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes hin. Auf dieser Plattform werden touristische Unternehmen und Institutionen aus der Region vorgestellt. Aufgrund der Spezialisierung des Systems bietet es für jeden die entsprechenden Kategorie, um ein Ausflugsziel, ein Museum und diverse touristische Ziele mehr ausführlich und umfassend zu beschreiben. Auf diesem Informationsportal sind zahlreiche Gastgeber verzeichnet. Touristen und Interessierte können dieses Portal nutzen, um sich zu informieren.

Ebenso wie das Milde-Hotel ist momentan auch noch das Burg-und Heimatmuseum in Kalbe geschlossen. Auch werden derzeit keine Gästeführungen angeboten. Das liege vor allem aber auch daran, dass die Ehrenamtlichen, die die Führungen vornehmen beziehungsweise im Burg- und Heimatmuseum vertreten sind, allein aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe zählen, so Haase. Sie verweist aber darauf, dass das Burggelände dennoch besichtigt werden könne. Zudem informieren QR-Codes an der Burg und an weiteren Sehenswürdigkeiten Kalbes über die Historie der Stadt.