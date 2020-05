In Sachsen-Anhalt dürfen Gastronomen ihre Betriebe ab 18. Mai wieder öffnen. Bei den Bewohnern der Zast gibt es neue Corona-Infektionen.

Offene Kneipen und Restaurants

Die Gastronomen und Hoteliers in Sachsen-Anhalt können aufatmen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Freitag bekannt gegeben, dass Gastronomiebetriebe bereits ab 18. Mai 2020 wieder geöffnet werden dürfen. Die genauen Zeitpunkte, wann Kneipen und Restaurants den Betrieb wieder aufnehmen dürfen, werden aber von den zuständigen Kreisverwaltungen entschieden.

Neue Corona-Fälle in der Zast

Nach sechs neuen Corona-Fällen in der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt gibt es aus der Bevölkerung Kritik. Die Einrichtung stand bis zu Beginn der Woche noch unter Quarantäne. Trotz der neuen Fälle wurde eine erneute Quarantäne nicht verhängt. Dies sei auch nicht nötig, wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises Harz und des Landungsverwaltungsamt entschieden.

Salzwedeler Bloggerin veröffentlicht Buch

Lina Mallon ist eine erfolgreiche Bloggerin, Fotografin und jetzt auch Bestsellerautorin. Ihr erstes Buch "Schnell.liebig: Das Herz will wieder riskiert werden" schaffte es aus dem Stand in die Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Redakteur David Schröder traf sich mit der gebürtigen Salzwedelerin zum Interview.

Spielplatz-Wirrwarr in Haldensleben

Die Spielplätze in ganz Sachsen-Anhalt sollten am Freitag geöffnet werden. In ganz Sachsen-Anhalt? Nein, denn in Haldensleben konnte man sich nicht einigen, ob die Öffnung der Spielplätze über eine Allgemeinverfügung oder über Einzelregelungen veranlasst werden. Die Kinder in Haldensleben und der Börde dürfen trotzdem auf die Spielplätze, diese wurden nun doch seit Freitagnachmittag geöffnet.