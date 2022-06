Zerstörte Riesen-Antonow AN-225 wird teilweise verschrottet

In Hostomel bei Kiew hat die Verschrottung der Riesen-Antonow AN-225 begonnen. Das einst größte Flugzeug der Welt war bei einem russischen Angriff im Februar zerstört worden. Noch ist allerdings unklar, was mit den erhaltenen Teilen des Fliegers passieren soll.

Kiew/Halle (Saale)/DUR/slo – Die bei einem russischen Angriff zerstörte Antonow AN-225 wird teilweise verschrottet. Ein Video der Nationalen Polizei der Ukraine zeigt, wie die komplett zerstörte Front des Fliegers abgetrennt und vom Rest des Flugzeugs weggezogen wird. Die Teile würden „zur Entsorgung“ abtransportiert.

Tatsächlich war der vordere Bereich des einst größten Flugzeugs der Welt komplett zerstört worden. Nase und Pilotenkapsel wiesen unzählige Einschusslöcher auf. Der Bereich dahinter war nicht mehr existent. Erst ab den Tragflächen ist die Struktur des Flugzeuges halbwegs intakt geblieben.

„Auf dem Gelände arbeiten derzeit Forensiker, Ermittler, der Sprengstoffdienst der Polizei und Vertreter der NDEC“, teilte die ukrainische Polizei mit. Dabei ginge es auch darum, Beweise für Verbrechen des russischen Militärs zu sammeln und zu dokumentieren.

Verwendung der Teile für zweite Antonow?

Wie der Stern berichtet, hat der Eigentümer des Flugzeuges, die Antonov Airline, bereits dementiert, dass das komplette Flugzeug verschrottet wird. Wahrscheinlich ist, dass alle noch brauchbaren Teile genutzt werden, um das nie fertig gebaute zweite Exemplar der AN-225 in die Luft zu bringen. Wann und zu welchem Preis das neue Flugzeug einmal fliegen wird, ist jedoch noch völlig unklar.

Die AN-225 wurde in den 1980er Jahren in der Sowjetunion gebaut, um die russische Raumfähre Buran zu transportieren. Nach dem Ende des sowjetischen Raumfahrtprogramms wurde die AN-225 stillgelegt, später aber als Frachtflugzeug reaktiviert. Seitdem flog die AN-225 als größtes Frachtflugzeug Güter in alle Welt. Auch in Leipzig/Halle war der Flieger regelmäßig zu Gast.

Bei Kriegsbeginn im Februar war das Flugzeug zur Wartung auf dem Flughafen Hostomel bei Kiew. Da unter anderem ein Triebwerk ausgebaut war, konnte das Flugzeug damals nicht sofort in Sicherheit gebracht werden. Wie Antonov Airlines mitteilten, war das Flugzeug Ende Februar zwar wieder flugfähig und sollte nach Leipzig/Halle in Sicherheit gebracht werden – wenige Stunden vor dem geplanten Start griff jedoch die russische Armee den Flughafen an.