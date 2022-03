Brand in Londoner Hochhaus - 120 Feuerwehrleute bei Großeinsatz im Stadtteil Aldgate

Am Montag hat es im Osten von London an einem gläsernen Hochhaus einen großen Einsatz der Feuerwehr und Rettungskräfte gegeben.

London/dpa - Im Osten von London hat ein Brand in einem Hochhaus zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Nachdem in einem oberen Geschoss des gläsernen Gebäudes am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen sei, würden Wohnungen und Büros evakuiert, teilte die Londoner Polizei mit.

Die Feuerwehr war mit mehr als 120 Kräften und rund 20 Wagen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die umliegenden Straßen in dem Ost-Londoner Stadtteil Aldgate wurden gesperrt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar - ebenso, ob Menschen verletzt wurden. Auf Videos waren große Flammen zu sehen, die aus dem Fenster des Gebäudes schlugen, während Trümmer zu Boden fielen.