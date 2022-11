0:3: Netzhoppers ohne Chance gegen Lüneburg

Volleybälle liegen in einer Halle.

Bestensee - Die Netzhoppers KW-Bestensee bleiben im unteren Drittel der Volleyball-Bundesliga. Am siebten Spieltag der Hauptrunde war die Mannschaft von Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski beim 0:3 (11:25, 20:25, 18:25) gegen die SVG Lüneburg in der heimischen Landkost-Arena ohne Chance. Während die Netzhoppers nach der Partie am Sonntag weiterhin lediglich vier Punkte aufweisen, gesellten sich die Niedersachsen mit nunmehr elf Zählern zu den punktgleichen Verfolgern von Spitzenreiter BR Volleys, dem VfB Friedrichshafen und der SWD Powervolleys Düren.

Die Gastgeber liefen zu Beginn des Spiels schnell einem 1:5-Rückstand hinterher, sodass Wasilkowski eine frühe Auszeit nahm. Doch auch danach waren die Gäste spielbestimmend und gewannen den ersten Satz mit 25:11. Im zweiten Durchgang erwischten die Netzhoppers den besseren Start und schienen beim 19:16 auch in Richtung Satzgewinn zu steuern, ehe Lüneburg mit acht Punkten in Folge die Hoffnungen der Brandenburger zunichtemachte. Im dritten Satz hielten die Netzhoppers bis zum 13:12 mit, ehe Lüneburg auf 19:14 davonzog und souverän als Sieger die Halle verließ.