1:0 durch Boyd: Halle stoppt Tabellenführer Viktoria Berlin

Berlin - Der Hallesche FC hat die Siegesserie von Aufsteiger Viktoria Berlin in der 3. Fußball-Liga beendet. Zum Auftakt des vierten Spieltages bezwang die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg den Tabellenführer am Freitag mit 1:0 (1:0). Torjäger Terrence Boyd erzielte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in der 28. Minute den Siegtreffer. Halle liegt nun mit sieben Zählern zwei Punkten hinter den weiter führenden Berlinern.

Viktorias Trainer Benedetto Muzzicato nahm im Vergleich zum beeindruckenden 4:0-Erfolg vom vorigen Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern gegen Halle keine Veränderungen vor. Dagegen traten die Gäste stark ersatzgeschwächt an. Halles Trainer Schnorrenberg musste gleich sieben Spieler ersetzen, zuletzt hatte sich Janek Sternberg bei der 0:2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig am Montag einen Augenbogen- und Jochbeinbruch zugezogen.

Trotzdem begannen die Gäste mutiger und kamen in der 14. Minute zur ersten großen Chance. Doch Tom Zimmerschied traf von der Strafraumgrenze nur den linken Pfosten. Kurz darauf trafen Viktorias Enes Küc und Yannis Becker nur das Außennetz. Effizienter zeigte sich Boyd nach einer knappen halben Stunde. Ein Zuspiel von Zimmerschied verwandelte der Torjäger zur Gästeführung.

Nach dem Seitenwechsel verlegte sich Halle auf das Konterspiel, konnte aber keine der vielen Möglichkeiten zur frühzeitigen Entscheidung nutzen. Auf der anderen Seite drückte Viktoria in den Schlussminuten auf den Ausgleich, musste aber erstmals in der Saison den Platz als Verlierer und ohne eigenen Torerfolg verlassen.