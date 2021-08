1,7 Millionen Wahlbenachrichtigungen bis Anfang September

Erfurt - Die Thüringer sollen spätestens bis 5. September ihre Benachrichtigung zur Teilnahme an der Bundestagswahl erhalten. Die Papiere würden seit dieser Woche verschickt, sagte Landeswahlleiter Günter Krombholz am Donnerstag in Erfurt. Wer sie nicht bis Anfang September im Briefkasten habe, sollte bei seiner Gemeinde nachfragen. Nach Angaben von Krombholz können rund 1,7 Millionen Thüringer am 26. September bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben.

Die Wählerverzeichnisse seien mit Stichtag 15. August 2021 anhand der Einwohnermelderegister erstellt worden. Bürger, die bis zum Stichtag beispielsweise wegen Umzugs nicht mit einer Hauptwohnung gemeldet waren, könnten bis spätestens 10. September noch den Eintrag ins Wählerverzeichnis beantragen.