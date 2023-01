1. FC Magdeburg mit drei Testspielen im Trainingscamp

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg wird während seines am Mittwoch startenden Trainingslagers in der Türkei drei Testspiele absolvieren. Wie der Club am Dienstag mitteilte, ist am Freitag (6. Januar/13.30 Uhr) der ungarische Erstligist Kecskeméti TE, der aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der ungarischen Liga steht, erster Gegner der Magdeburger.

Am 11. Januar (13.30 Uhr) folgt das zweite Vorbereitungsspiel gegen den polnischen Erstligisten MKS Zaglebie Lubin. Abgeschlossen wird das Trainingscamp am 13. Januar (13.30 Uhr) mit der Partie gegen den ungarischen Zweitligisten MTK Budapest.