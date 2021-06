100 Jahre alter Wein aus Ratskeller wird versteigert

Bremen - Im historischen Bremer Ratskeller lagern deutsche Weinschätze aus Jahrhunderten. Ein Jahrhundertwein aus dem Topsommerjahr 1921 wird am kommenden Samstag (5. Juni) anlässlich des Unesco-Welterbetages am 6. Juni in einer Livestream-Auktion versteigert: ein 1921-er Niersteiner Pettental Riesling – eine allerfeinste Goldbeerenauslese aus Rheinhessen.

Noch heute wird im Bremer Ratskeller wie vor 600 Jahren Weinhandel und Gastronomie betrieben. Im sogenannten Rosekeller lagert der älteste deutsche Fasswein von 1653. In der Schatzkammer der Flaschenweine gibt es Jahrgänge, die bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurückreichen und noch käuflich sind.

100 Jahre und mehr können dem Weingenus nichts anhaben. Solche Weine sind „unsterblich“, wie Ratskellermeister Karl-Josef Krötz versichert.