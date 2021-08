11.000 Zuschauer erlaubt: Union organisiert Ticketverkauf

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin strukturiert den Kartenverkauf für das erste Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Hälfte des 22.012 Zuschauer fassenden Stadions An der Alten Försterei darf laut Verordnung für die Partie am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) besetzt sein. Dauerkarteninhaber konnten sich bis zum vergangenen Sonntag für das Losverfahren am Mittwoch eintragen, teilte Union am Dienstag mit.

Jedes gewonnene Los hat Anspruch auf einen Platz in der Arena. Sollten Losgewinner ihre Platzkarten nicht buchen, hätten Union-Mitglieder am Donnerstag ab 12.00 Uhr die Möglichkeit, eine Karte pro Person zu erwerben. Sollten dann noch Karten übrig bleiben, würde am Freitag der freie Verkauf der Restkarten gestartet. Der Verkauf verläuft ausschließlich online.

Karteninhaber müssen am Samstag einen tagesaktuellen Test vorweisen können oder belegen, dass sie bereits zwei Mal geimpft oder genesen sind.