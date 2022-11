120 Millionen Euro: Hilfsprogramm für Unternehmen geplant

Erfurt - Mit einem 120 Millionen Euro schweren Hilfsprogramm will die Landesregierung kleinen und mittleren Unternehmen in Existenznot unter die Arme greifen. Das sogenannte Existenzsicherungsprogramm ist für Betriebe gedacht, „die aufgrund der Energiekrise in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten drohen“, erklärte ein Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums auf Anfrage. Details will Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag (13.00 Uhr) nennen. Das Programm gehört zu einem Hilfspaket mit rund 230 Millionen Euro Volumen. Es soll voraussichtlich Anfang Dezember starten. Geplant seien direkte, finanzielle Zuschüsse, erläuterte der Sprecher.