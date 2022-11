13,5 Millionen Euro für schnelleres Internet im Harz

Magdeburg - Der Landkreis Harz erhält für schnelleres Internet eine Fördersumme von 13,5 Millionen Euro. Das teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Montag in Magdeburg mit. Mit der Förderung soll der Landkreis bis Ende 2024 flächendeckend mit Glasfasernetzen ausgebaut werden, wie die Digitalministerin Lydia Hüskens bei der Übergabe des Bescheids mitteilte. Demnach profitieren von der Förderung rund 2100 Haushalte, 1000 Unternehmen und knapp 40 öffentliche Einrichtungen in mehreren Ortsteilen von Harzgerode, Ilsenburg und Wernigerode.