14-Jährige auf E-Scooter von Bus angefahren: Schwer verletzt

Bad Nenndorf - Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin ist von einem Schulbus bei Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche sei am Dienstagmorgen von einem Feldweg auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei übersah sie den ersten Erkenntnissen zufolge den ankommenden Bus. Die 14-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen.

In dem Bus wurden mehrere Schüler leicht verletzt. An der Unfallstelle kümmerten sich Notfallseelsorger um die Beteiligten. Auch an den Schulen, zu denen der Bus unterwegs war, wurden Betreuungs- und Hilfsangebote für die betroffenen Schüler organisiert.