14-Jähriger fährt mit Moped gegen Kisten - Schwer verletzt

Dresden - Ein 14-Jähriger ist bei Dresden mit einem Moped ungebremst gegen einen Stapel Erntekisten gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Jugendliche wurde nach dem Unfall in der Nacht zu Sonntag in Struppen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stand der Kistenstapel vor einer Obstplantage. Der Weg, auf dem der Junge mit seinem Gefährt unterwegs war, soll den Angaben zufolge ein landwirtschaftlich genutzter Weg sein, der für den normalen Verkehr gesperrt ist. An dem Moped entstand ein Totalschaden.