14-jähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen: Verletzt

Hohenmölsen - Im Burgenlandkreis ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt worden. Der Radfahrer war am Samstag in Hohenmölsen beim Einfahren in einen Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 76-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer war laut Polizei vorfahrtsberechtigt. Der 14-Jährige wurde auf die Frontscheibe geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.