15-Jähriger bei Sturz mit Moped tödlich verunglückt

Johanngeorgenstadt - Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) ums Leben gekommen. In einer Kurve sei er mit seinem Gefährt auf nasser Straße gestürzt, auf die Gegenfahrbahn gerutscht und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag sei der Jugendliche so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Die 77 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde den Angaben nach leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro beziffert.