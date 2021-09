15-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Grimma - Ein 15-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Grimma schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Jugendliche am Freitag von einem 88-jährigen Autofahrer erfasst. Der Unfall ereignete sich auf der Friedrich-Oettler-Straße nahe dem Sportplatz. Als der Radfahrer die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 88-jährigen Autofahrer. Nach Angaben der Polizei vom Samstagmorgen wurde der 15-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.