150 neue Corona-Fälle binnen sieben Tagen in Thüringen

Erfurt - In Thüringen sind in der vergangenen Woche 150 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Der Inzidenzwert stieg am Samstag auf 7,0, wie aus eine Übersicht des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der Wert gibt die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Thüringen weist derzeit nach Sachsen den niedrigsten Sieben-Tage-Wert auf, allerdings steigt er auf niedrigem Niveau. Der Landkreis Eichsfeld hatte die höchste Inzidenz (20), gefolgt vom Altenburger Land (19). In den Landkreisen Nordhausen, Unstrut-Hainich und in der Stadt Suhl lag sie bei Null.

Von Freitag auf Samstag meldeten die Gesundheitsämter 28 neue Fälle, aber keine Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit Pandemie-Beginn wurden in Thüringen rund 129.300 Corona-Fälle gezählt, 4384 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.