16-Jähriger in Weimar bedroht und geschlagen

Weimar - Ein 16-Jähriger ist in Weimar bedroht und geschlagen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Jugendliche in der Nacht zum Sonntag auf zwei Männer aufmerksam, die auf dem Theaterplatz lautstark miteinander diskutierten. Als der 16-Jährige die beiden Personen bat, ruhiger zu sein, sei ihm zunächst gedroht und dann ins Gesicht geschlagen worden. Die beiden Täter blieben den Angaben zufolge unerkannt. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet.