16-jähriger Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Stuhr - Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist im Landkreis Diepholz ein 16-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Jugendliche habe bei Stuhr von der Bundesstraße 51 nach links auf die B6 abbiegen wollen und den nahenden Wagen übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Er wurde bei dem Zusammenstoß am Montagabend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Auto landete im Straßengraben. Der 77 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme war die B51 für gut drei Stunden vollständig gesperrt.