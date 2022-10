16. Sieg in Serie für Kovac: „Ich liebe diesen Wettbewerb“

Braunschweig - Niko Kovac baut seine beeindruckende Pokal-Bilanz auch als Trainer des VfL Wolfsburg aus. Der 2:1-Sieg bei Eintracht Braunschweig war für den 51-Jährigen bereits der 16. Erfolg nacheinander in diesem Wettbewerb. Eine längere Siegesserie im DFB-Pokal gelang seit der Gründung der Bundesliga nur dem legendären Hennes Weisweiler, der zwischen 1976 und 1978 mit dem 1. FC Köln 17 Pokalspiele am Stück gewann.

„Der Pokal ist etwas Besonderes. Ich liebe diesen Wettbewerb. Es geht immer um Alles“, sagte Kovac am Dienstagabend nach dem Braunschweig-Spiel. „Was ich jetzt Besonderes mache? Wenn ich das wüsste. Berlin ist meine Heimat. Vielleicht ist das der Grund.“

Im Berliner Olympiastadion findet jedes Jahr das Endspiel des DFB-Pokals statt. Kovac gewann den Wettbewerb als Trainer 2018 mit Eintracht Frankfurt und 2019 mit dem FC Bayern München.

Bereits 2017 erreichte er mit der Eintracht das Finale gegen Borussia Dortmund und verlor mit 1:2. Das ist in 22 DFB-Pokalspielen als Trainer bislang seine einzige Niederlage. Auch AS Monaco führte der frühere kroatische Nationalcoach 2021 in das Endspiel des französischen Pokals, unterlag dort aber mit 0:2 gegen Paris Saint-Germain.