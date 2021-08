17-Jährige fährt unter Drogen und ohne Führerschein Auto

Güstrow - Weil sie ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen Auto gefahren ist, hat eine 17-Jährige in Güstrow eine Strafanzeige bekommen. Eine Streife kontrollierte sie am Samstagnachmittag und stellte ihr junges Alter fest, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 17-Jährige hatte noch keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige gegen sie erstattet. Den beschlagnahmten Autoschlüssel kann der Besitzer nun im Revier abholen. Auch er wurde angezeigt, da er der jungen Frau die Fahrt erlaubt haben soll, obwohl er wusste, dass sie keine Fahrerlaubnis hatte.