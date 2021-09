Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagabend eine 17-Jährige von einem Motorrad gefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, sei ein 54-jähriger Mann mit der jungen Frau als Beifahrerin auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Bei dem Wechseln des Ganges habe sich die 17-Jährige erschreckt und sei hinten vom Motorrad gefallen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.