17-Jähriger bei Mopedunfall schwer verletzt

Rochlitz - Ein Mopedfahrer ist am Freitagnachmittag in der Nähe von Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Kleintransporter kollidiert und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige hatte an einer Kreuzung abbiegen wollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei dabei nach ersten Erkenntnissen zu schnell in die Kurve gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und so mit dem Transporter zusammengestoßen. Dieser habe aus der entgegengesetzten Richtung in die gleiche Straße einbiegen wollen. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.