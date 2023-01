17-Jähriger schlägt Polizisten nieder

Berlin - Ein 17-jähriger Jugendlicher hat in Berlin-Spandau einen Polizisten angegriffen und verletzt. Der Polizist in Uniform war am Montagnachmittag auf dem Weg zum S-Bahnhof Spandau, als ihn der Jugendliche plötzlich beleidigt haben soll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Polizist etwas erwiderte, schlug ihm der 17-Jährige mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Polizist stürzte. Ein Zeuge hielt den Schläger fest, bis der Polizist wieder aufstand. Der 17-Jährige wurde festgenommen, die Polizei übergab ihn später seiner Mutter.