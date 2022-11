18-Jährige gerät auf Landstraße in Gegenverkehr

Farsleben - Eine 18-Jährige ist auf einer Landstraße im Bördekreis mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall zwischen Farsleben und Zielitz nördlich von Magdeburg seien die junge Frau und zwei 42-jährige Frauen in dem anderen Pkw teils schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alle seien in Krankenhäuser gekommen. Warum die Fahranfängerin am Samstag plötzlich auf die linke Fahrspur geriet, war zunächst unbekannt. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es.