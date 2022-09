18-Jähriger bei Raubüberfall in Späti festgenommen

Berlin - Ein 18-Jähriger ist nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Spätkauf in Neukölln festgenommen worden. Der mutmaßliche Täter war mit Kapuze und Maske bedeckt und mit einem Messer bewaffnet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach bedrohte er am Dienstagabend den Besitzer des Geschäfts in der Emser Straße mit dem Messer und forderte lautstark Geld. Der Besitzer habe den Mann mit Hilfe eines Kunden überwältigen und festhalten können, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm.