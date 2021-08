Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Dippoldiswalde - Ein Motorradfahrer ist am Montag im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gegen eine Leitplanke geprallt und ums Leben gekommen. Der 18-Jährige war auf der Bundesstraße 171 in Dippoldiswalde aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.