Eisleben - In Eisleben ist ein 18-Jähriger mit Schlägen und Tritten auf seine Schwester losgegangen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn ins Gefängnis, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Es habe sich nämlich herausgestellt, dass gegen den jungen Mann mehrere Haftbefehle vorlagen. Da er nicht genug Geld hatte, um die Haft noch einmal abzuwenden, klickten am Donnerstagnachmittag die Handschellen.