Falkenberg/Elster - Am frühen Samstagabend ist ein 19-Jähriger in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe/Elster) mit seinem Motorrad verunglückt und gestorben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam der 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber.