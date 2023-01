19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B173

Wilsdruff - Ein 19-jähriger Motorrollerfahrer ist bei einem Unfall auf der B173 bei Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gestorben. Ein 52-jähriger Fahrer eines Transporters übersah den 19-Jährigen, als er nach links auf die B173 einbiegen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurde der Motorrollerfahrer am Freitagmorgen von dem Transporter erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Lkw fuhr wenig später noch über den auf der Straße liegenden Roller. Die B173 musste für die Unfallaufnahme für fünfeinhalb Stunden voll gesperrt werden.