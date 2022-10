2:4 in Düsseldorf: Eisbären verlieren viertes Spiel in Folge

Jonas Mueller in Aktion.

Düsseldorf (dpa/bb) – - Die Eisbären Berlin haben ihre Misserfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Dienstagabend unterlag der deutsche Meister bei der Düsseldorfer EG mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Folge. Alexandre Grenier und Marcel Noebels trafen für die Hauptstädter, die im Angriff zu wenig zustande brachten.

Vor 5423 Zuschauern in der Düsseldorfer Mehrzweckhalle neutralisierten sich beide Teams in den Anfangsminuten, ehe die Gastgeber gefährlicher wurden. Brendan O’Donnell sorgte im ersten Powerplay für die Führung der Rheinländer. Auch die Berliner kamen nun zu vereinzelten Chancen, doch die Hausherren blieben das zielstrebigere Team und bauten ihren Vorsprung im zweiten Drittel durch ein Tor von Philip Gogulla aus.

Nun erhöhten die Hauptstädter den Druck, Grenier gelang der Anschlusstreffer. Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich, doch Alexander Ehl stellte nach einem Düsseldorfer Konter den alten Abstand wieder her. Nachdem Leonhard Pföderl im Schlussabschnitt einen Penalty für die Eisbären nicht verwandeln konnte, blieb der Titelverteidiger zu harmlos. O’Donnell erzielte seinen zweiten Treffer, nachdem der Berliner Goalie Tobias Ancicka zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war, ehe Noebels in doppelter Überzahl für den Endstand sorgte.