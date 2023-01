20-jähriger Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Südharz - Ein 20-jähriger Fußgänger ist in Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 20-Jährige wurde im Ortsteil Rottleberode aus bislang ungeklärter Ursache von dem Auto eines 34-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße 236 wurde im Bereich des Unfallortes am Montagabend für drei Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 5000 Euro.