200.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Cloppenburg

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in einem Haus.

Friesoythe - Beim Brand eines Dachstuhls im Landkreis Cloppenburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Niemand sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Das Einfamilienhaus in Friesoythe stand demzufolge leer. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl bereits vollständig gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache war zunächst unklar.