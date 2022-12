200 Kommunen bekommen Geld für die Innenstädte

Hannover - Rund 200 Kommunen in Niedersachsen bekommen für ihre Innenstädte EU-Fördermittel in Höhe von rund 107 Millionen Euro. „Damit geben wir unseren Innenstädten und Ortskernen in ganz Niedersachsen einen Schub, sich für die Zukunft neu zu erfinden und aufzustellen“, sagte die niedersächsische Europaministerin Wiebke Osigus (SPD) dem Bremer „Weser-Kurier“ (Donnerstag).

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ sind für Kulturevents, Kunstinstallationen, Klimaschutz, neue Läden und bessere Mobilitätsangebote vorgesehen, die die Innenstädte attraktiver machen sollen.

Insgesamt gab es 1053 Projekt-Anträge aus 205 Kommunen. 968 Anträge wurden dem Bericht zufolge bewilligt. 29 Anträge wurden von der zuständigen N-Bank abgelehnt, 53 Vorhaben von den Antragstellern selbst zurückgezogen. In drei Fällen habe es noch keinen endgültigen Bescheid gegeben.

Allerdings verlangt die N-Bank, dass die meisten Projekte bis 31. März abgeschlossen sein. In einzelnen Fällen gelten spätere Fristen bis zum 15. Mai beziehungsweise 15. August. Daher befürchtet der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) und der Niedersächsische Städtetag, dass die Fristen zur Umsetzung nicht reichen könnten.