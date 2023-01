21-Jähriger mit 3,4 Promille im Auto unterwegs

Haren - Ein stark betrunkener 21-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Emsland auf drei Reifen unterwegs gewesen. Der junge Mann war am Samstag bei Haren mit einem defekten Vorderreifen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Mit funkensprühendem Reifen fuhr der 21-Jährige weiter, Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten stoppten den jungen Mann kurz darauf. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein.