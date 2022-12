21-Jähriger stiehlt Weihnachtsbaum

Meuselwitz - In Meuselwitz im Altenburger Land hat ein 21-jähriger Autofahrer einen Weihnachtsbaum gestohlen und an seiner Anhängerkupplung hinter sich hergezogen. Bei einer Polizeikontrolle am Freitagabend stellte sich heraus, dass der Baum eigentlich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus stehen sollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 21-Jährige musste den beschädigten Weihnachtsbaum zurückbringen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.