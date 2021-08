216 Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 87,4

Hamburg - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist weiter gestiegen. Sie lag nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Montag bei 87,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Sonntag hatte der Wert 85,1 betragen, vor einer Woche 63,6. Demnach kamen am Montag weitere 216 neu bestätigte Infektionen hinzu. Das waren 34 mehr als am Vortag und 44 mehr als am Montag vor einer Woche.

Nach einer anderen Berechnungsmethode des Robert Koch-Instituts lag Hamburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 77,8. Dies ist der höchste Wert aller Bundesländer vor Berlin (61,3) und Nordrhein-Westfalen (57,2).

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen blieb laut RKI bei 1634. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Stadt nach Angaben der Gesundheitsbehörde 82.076 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt; etwa 77.600 Menschen gelten als genesen.

Laut des Registers der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Montagvormittag 23 Corona-Fälle in Hamburg intensivmedizinisch behandelt, darunter 14 Menschen, die invasiv beatmet werden mussten. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern (Stand Freitag) mit 66 an, 21 Erkrankte wurden auf Intensivstationen versorgt.

Laut RKI wurden bis einschließlich Sonntag rund 1.055.000 Menschen und damit 57,1 Prozent der Hamburger vollständig geimpft. Eine Erstimpfung haben 66,1 Prozent oder gut 1,22 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger erhalten. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge bei den Erstimpfungen bei 63,2 Prozent und bei den vollständig Geimpften bei 57,2 Prozent.