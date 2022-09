22-Jähriger von zwei Männern schwer verletzt

Alfeld - Zwei Männer haben in Alfeld (Landkreis Hildesheim) einen 22-Jährigen mit Schlägen und Tritten schwer verletzt. Der junge Mann sei am frühen Samstagmorgen mit verschiedenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen war er auf einem Parkplatz mit den Tätern in einen Streit geraten, der dann eskalierte. Die beiden Männer sollen ihn geschlagen haben, bis er zu Boden fiel, und dann auf ihn eingetreten haben. Bevor sie wegliefen, sollen die Männer ihm noch einen Ohrring vom Ohr gerissen haben.

Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trugen sie demnach dunkle Kleidung, einer der beiden soll einen grünen Pullover getragen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.