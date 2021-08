230 Bundeswehrsoldaten im Corona-Einsatz: Bereit für mehr

Schwerin - Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern aktuell mit 230 Soldaten. Sie seien in Impfzentren und in mobilen Impfteams eingesetzt, sagte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr am Montag in Schwerin. Darüber hinausgehende Anfragen von Kommunen zur Unterstützung lägen derzeit nicht vor. Im Falle eines Amtshilfe-Ersuchens sei die Bundeswehr in der Lage, das nötige Personal in kurzer Zeit bereitzustellen. Kosten für die Landkreise und kreisfreien Städte entstünden nicht.

Im Frühjahr waren 620 Soldaten an der Corona-Front in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz gewesen. Neben der Impfkampagne unterstützten sie die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung und halfen in Alten- und Pflegeheimen bei Corona-Tests. Aktuell steigen die Corona-Infektionszahlen auch im Nordosten wieder, doch bislang sind die Gesundheitsämter offenbar selbst in der Lage, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.